അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദില്‍ നിരവധി പേരിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കിയവരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം വ്യാപാരികളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 700 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കച്ചവടക്കാരും പച്ചക്കറി വ്യാപാരികളുമാണ് ഇവര്‍. കടകള്‍ അടച്ചിടാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയ ശേഷമാണ് എല്ലാവരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്.

വ്യാപകമായി വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകാന്‍ ഇടയാക്കിയവരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പഴം - പച്ചക്കറി - പാല്‍ കച്ചവടക്കാര്‍, പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നവര്‍, മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജന തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ 33500 പേരെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത്.

ഇവരില്‍ 2500 പേരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി. ഇതില്‍ 700 പേര്‍ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. മെയ് ഏഴ് മുതല്‍ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അഹമ്മദാബാദില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതല്‍ അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ക്ക് ഉപാധികളോടെ തുറക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

