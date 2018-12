ഭോപ്പാല്‍: അടുത്തകാലത്തെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലേത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാര്‍ട്ടികള്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ മത്സരിക്കുന്ന ചുരുക്കം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായേക്കാവുന്ന സംസ്ഥാനം. വാശിയേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 15 വര്‍ഷത്തെ ബി.ജെ.പി ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിച്ചു. എന്നാല്‍ പുതിയ മുഖ്യമന്തി കമല്‍നാഥിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ച സാന്നിദ്ധ്യം മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ്‌സിങ് ചൗഹാനായിരുന്നു. വളരെ പ്രസന്നനായി പരിപാടിയില്‍ ആദ്യാവസാനം പങ്കെടുത്ത ചൗഹാന്‍ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കും ഒപ്പം ആഹ്ലാദത്തോടെ കൈചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് ഫോട്ടോയ്ക്കും പോസ് ചെയ്തു. മൂന്ന് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ചൗഹാന് ചടങ്ങില്‍ വേണ്ട പ്രാധാന്യം നല്‍കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും മടികാണിച്ചില്ല.

#WATCH Madhya Pradesh: Former CM Shivraj Singh Chouhan, Jyotiraditya Scindia and Kamal Nath at Nath's swearing-in ceremony in Bhopal. pic.twitter.com/KrTz5RB5JT — ANI (@ANI) December 17, 2018