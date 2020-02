ഫിറ്റ്‌നസിനൊപ്പം ധനലാഭവും, റെയില്‍വെയുടെ പുതിയ സംവിധാനം പൊളിച്ചു എന്നാണ് ഡല്‍ഹി ആനന്ദ് വിഹാര്‍ സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയവരുടെ അഭിപ്രായം. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെ പുതിയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പരിചയപ്പെടുത്തിയത്.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആനന്ദ് വിഹാര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ ടിക്കറ്റ് വെന്‍ഡിങ് മെഷീനാണ് കൗതുകമുണര്‍ത്തി ചര്‍ച്ചാവിഷയമായിരിക്കുന്നത്. മെഷീനില്‍ നിന്ന് കൃത്യമായ അകലത്തില്‍ നിലയുറപ്പിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്താല്‍ മെഷീന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ടിക്കറ്റ് നല്‍കും. പക്ഷെ മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ നിങ്ങള്‍ മുപ്പത് തവണ ആ പ്രത്യേക വ്യായാമം(squat) ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുത്തിയിരിക്കുകയും എഴുന്നേല്‍ക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്.

റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയവും റെയില്‍വെ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലും മെഷീനിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 25സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേര്‍ റെയില്‍വെയെയും പിയൂഷ് ഗോയലിനേയും അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. വളരെ ഗുണപ്രദമായ സംവിധാനമാണിതെന്ന് ഒരാള്‍ കമന്റ് ചെയ്തപ്പോള്‍ പിയൂഷ് ഗോയല്‍ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച മന്ത്രിമാരിലൊരാളെന്നാണ് മറ്റോരാളുടെ കമന്റ്.

हम फिट तो इंडिया फिट



एक्सरसाइज से हों फिट, मुफ्त मिले प्लेटफार्म टिकिट



To encourage fit India Program, Indian Railways has installed Squat machine at Anand Vihar Railway Station in Delhi.



If you perform 30 squats in180 secs, you are eligible for free platform ticket pic.twitter.com/tsjV73wzFb