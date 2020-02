പുണെ: മണിക്കൂറില്‍ 222 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ റണ്‍വേയില്‍ ടേക്കോഫിനെത്തിയ വിമാനം അപകടത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. പുണെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. പറന്നുയരാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് റണ്‍വേയില്‍ ജീപ്പും ഒരാളും നില്‍ക്കുന്നത് പൈലറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. ഇതോടെ പൈലറ്റ് വിമാനം

അടിയന്തരമായി ടേക്കോഫ് ചെയ്തു. എയര്‍ബസ് എ-321 വിമാനമാണ് വന്‍ ദുരന്തത്തില്‍ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

അപകടം ഒഴിവാക്കാന്‍ പൈലറ്റ് നടത്തിയ ശ്രമത്തിനിടെ വിമാനത്തിന്റെ വാല്‍ ഭാഗം റണ്‍വേയില്‍ ഇടിച്ച് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുണെയില്‍നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനം ഡല്‍ഹിയില്‍ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേര്‍ന്നതായി ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ആര്‍ക്കും അപകടമില്ല.

എന്നാല്‍, വിമാനത്തിന് ഗുരുതര കേടുപാടുകളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ സര്‍വീസ് താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചു. സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിമാനത്തിന്റെ കോക്ക്പിറ്റ് വോയിസ് റെക്കോര്‍ഡര്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തു.

Content Highlights: At 222 Km Per Hour, Air India Pilots Spotted Jeep, Man On Pune Runway while take off