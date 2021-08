കൊല്‍ക്കത്ത: ആസ്തികള്‍ വിറ്റഴിച്ച് ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പാക്കേജിനെ കടുത്തഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്തുവകകള്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള ഗൂഢതന്ത്രമാണിതെന്നും ഈ ആസ്തികളൊക്കെ രാജ്യത്തിന്റേതാണ് അല്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടേതോ ബിജെപിയുടെയോ വകയല്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു. തീരുമാനം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും ദൗര്‍ഭാഗ്യകരവുമാണെന്നും അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ആസ്തികള്‍ വിറ്റ് സ്വരൂപിക്കുന്ന പണം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കെതിരേ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്തുവകകള്‍ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കുമനുസരിച്ച് വില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ മമത ജനവിരുദ്ധമായ തീരുമാനത്തിനെതിരേ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

