ന്യൂഡൽഹി: 10, 12 പരീക്ഷാ തീയതികള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്താകും കേരളം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്ന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സി.ബി.എസ്ഇ, സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ റംസാന്‍ മാസവും കണക്കിലെടുക്കുമെന്നും തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

സ്‌കൂളുകളിലാണ് പകുതിയില്‍ അധികം ബൂത്തുകള്‍ സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. അധ്യാപകരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യുട്ടിക്കായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ വോട്ടെടുപ്പും വോട്ടെണ്ണലും നടത്തുന്നത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആശങ്ക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദമായ കൂടിയാലോചനകള്‍ നടത്താന്‍ കമ്മീഷന്‍ നിശ്ചയിച്ചത്.

മെയ് നാല് മുതല്‍ ജൂണ്‍ പത്ത് വരെയാണ് സി.ബി.എസ്ഇ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകള്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ ഇത് വരെയും പരീക്ഷ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തില്‍ 10, 12 ക്ളാസുകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് 17 മുതല്‍ മുപ്പത് വരെ നടത്താനാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ തീരുമാനം.

ഇത്തവണത്തെ റംസാന്‍ മാസം ഏപ്രില്‍ രണ്ടാം വാരം ആരംഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് മുസ്ല്‌ലിം മത വിശ്വാസികള്‍ക്ക് പ്രചാരണത്തിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആക്ഷേപം കേരളത്തിലെയും ബംഗാളിലെയും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കമ്മീഷന്റെ കണക്ക് കൂട്ടല്‍. നിലവില്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയും ഈ വിഷയം കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല.

ഷെഡ്യുള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മുമ്പ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറോ, കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങളോ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. കേരളത്തില്‍ രണ്ട് ഘട്ടമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രറല്‍ ഓഫീസറുടെ ശുപാര്‍ശയില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം ഈ സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി അവസാനമോ മാര്‍ച്ച് ആദ്യവാരമോ ആയിരിക്കും തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുക.

