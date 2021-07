ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് ആരോടും ദയകാണിക്കുന്നില്ല പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളോട് പോലും. അമ്മയുടെ മാറിന്റെ ചൂടുതട്ടി അമ്മിഞ്ഞപ്പാല്‍ കുടിച്ചുറങ്ങിയിരുന്ന നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലം അനാഥമാക്കപ്പെട്ടത്. അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടതറിയാതെ വിശന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈയ്യിലേന്തി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നെഞ്ചുപൊട്ടുകയാണ് കോവിഡ് കൊണ്ടുപോയവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍. അത്തരക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസമാകുകയാണ് അസമിലെ ഗുവാഹത്തി സ്വദേശിനി റോണിത കൃഷ്ണ ശര്‍മ്മ രേഖി.

മുലപ്പാൽ മാത്രം കുടിച്ചുവളരേണ്ട നവജാത ശിശുക്കള്‍ക്ക് തന്റെ മുലപ്പാല്‍ പങ്കിട്ടുനല്‍കുകയാണ് അവര്‍. റോണിതയ്ക്ക് നാലുമാസം പ്രായമുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി അമ്മമാര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പോയാലും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വരില്ല. അത്തരം സാഹചര്യത്തിലും തനിക്കാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ റോണിത പാലൂട്ടും.

ഗുവാഹാത്തിയില്‍ മാത്രമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടാനെ റോണിതയ്ക്കാവു. പക്ഷേ താന്‍ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും അതുമൂലം കോവിഡ് അനാഥരാക്കിയ പിഞ്ചോമനകള്‍ക്ക് വിശന്നുകരയേണ്ടിവരില്ലെന്നുമാണ് റോണിതയുടെ പ്രതീക്ഷ.

റോണിത മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി ചലച്ചിത്ര മേഖലയില്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ ആയി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയാണ്. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ആരംഭിച്ചതോടെ റോണിത സ്വദേശമായ ഗുവാഹാത്തിയിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് റോണിത തന്റെ മകള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കുന്നത്. അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നവാജാത ശിശുവിനെക്കുറിച്ച് ട്വിറ്ററില്‍ കണ്ട ഒരു കുറിപ്പ് തന്റെ മനസിലുടക്കിയെന്നും അതേതുടര്‍ന്നാണ് അമ്മമാരില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും റോണിത പറയുന്നു.

Only for guwahati as I live here. If any new born needs breast milk I’m here to help. This is the least I can do at this time #COVIDSecondWaveInIndia #india #CovidSOS #CovidIndia pic.twitter.com/GSnFK2FLTQ