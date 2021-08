ഗുവാഹത്തി: വഴിചോദിക്കാനെന്ന വ്യാജേനയെത്തി ശരീരത്തില്‍ കടന്നുപിടിച്ച യുവാവിനെ കയ്യോടെ പിടികൂടി യുവതി. അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിലാണ് സംഭവം. യുവതിയുടെ മാറിടത്തില്‍ കടന്നുപിടിച്ച ശേഷം അക്രമി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്‌കൂട്ടിയുടെ പിന്‍ടയര്‍ യുവതി പിടിച്ചുയര്‍ത്തുകയും തള്ളി സമീപത്തെ ഓവുചാലില്‍ ഇടുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് യുവതി ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിപ്പും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൗണ്‍ ടൗണിലെ രുക്മിണിനഗറില്‍ ജൂലായ് മുപ്പതിനായിരുന്നു സംഭവം. അക്രമിയെ ഗുവാഹത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

With ref. to the heinous incident of assault in Rukmini Nagar under Dispur PS - FIR 2719/21 has been registered, the accused arrested & forwarded.



The case will be brought to its logical conclusion & justice served.



We are committed to the safety & security of our citizens. pic.twitter.com/3gRHzodlqa