ദിസ്പുര്‍: ജില്ലാ ട്രഷറികളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളും, ആനക്കൊമ്പുകളും മറ്റ് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും നശിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച് അസം പരിസ്ഥിതി വനംവകുപ്പ്. നിയമപ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും നടപടി. ഇതില്‍ അഞ്ചു ശതമാനം വരുന്ന സാമ്പിളുകള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ബോധവത്കരണത്തിനും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കുമായി മാറ്റി വെയ്ക്കുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന വനംവകുപ്പ് വാര്‍ഡന്‍ എം.കെ യാദവാ പറഞ്ഞു.

വൈല്‍ഡ്‌ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ആക്ട് 1972 നു അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളും, ആനക്കൊമ്പുകളും മറ്റും അസം നശിപ്പിക്കുക. ഇതിനായി ഒരു സംസ്ഥാനതല കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നശിപ്പിക്കല്‍ പ്രക്രിയ്ക്ക് മുന്‍പ് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 29-നു ഗുവാഹത്തി അസം ഫോറസ്റ്റ് സ്‌കൂള്‍ ക്യാമ്പസില്‍ പബ്ലിക് ഹിയറിങ് നടത്തും.

പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിന് മുന്നോടിയായി വനം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിന്യസിച്ച മേഖല കമ്മിറ്റികള്‍ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പ്, ആനക്കൊമ്പ് എന്നിവയുടെ പരിശോധന നടത്തും. കൊമ്പുകള്‍ വ്യത്തിയാക്കുക, ഫോറന്‍സിക് വിദ്ഗധരുടെ സഹായത്തോടെ അത് പരിശോധിക്കുക, തിരിച്ചറിയാന്‍ ബാര്‍കോഡുകള്‍ നല്‍ക്കുക എന്നിവ ഇത്തരം മേഖല കമ്മിറ്റികളുടെ ചുമതലയാണ്.

കോടതിയില്‍ വ്യാജക്കൊമ്പുകളെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയവയും അത്തരത്തില്‍ സംശയം ഉള്ളതുമായ കൊമ്പുകള്‍ പ്രത്യേകം പെട്ടിക്കളിലാക്കി സീല്‍ ചെയ്യും.പരിശോധനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും ഹാളിന് പുറത്ത് വലിയൊരു സ്‌ക്രീനില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. നടപടികള്‍ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണിത്.

അസം സര്‍ക്കാര്‍ 2016-ല്‍ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പുകള്‍ പരിശോധിക്കാനായി രൂപീകരിച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ട്രഷറികളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 2033 കൊമ്പുകളില്‍ 2020 എണ്ണത്തിന്റെയും പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയായി. ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങള്‍ മൂലം 13 എണ്ണത്തിന്റെ പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയവയില്‍ 5 എണ്ണം വ്യാജമാണ്.

ഈ പരിശോധനയുടെ സമയത്താണ് കമ്മിറ്റി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. 3.051 കിലോ ഭാരവും 36 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരവുമുള്ള കൊമ്പ് കണ്ടെത്തിയത് 1982-ല്‍ കാസിരംഗ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിലെ ഒരു കാണ്ടാമൃഗത്തില്‍ നിന്നുമാണ്. അസമില്‍ നിന്ന് തന്നെ 1909-ല്‍ കണ്ടെത്തിയ കൊമ്പായിരുന്നു അത് വരെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമ്പായി വിലിയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്.

Content Highlights: assam to destroy saved rhino horns and elephant tusk in treasuries; about 5% speciment to be preserved for studies