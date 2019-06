ദിസ്പുർ: കേരള പോലീസും മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസുമെല്ലാം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയും ട്വിറ്ററിലൂടെയും സരസമായ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവബോധം നല്‍കുന്നതില്‍ മുന്നിലാണ്. ആ ഗണത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ് അസം പോലീസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്വീറ്റ്.

ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത 60ഓളം ചാക്ക് കെട്ടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനെ തേടി പോസ്റ്റിട്ടിരിക്കുകയാണ് അസ്സം പോലീസ്

"590 കിലോഗ്രാമോളം വരുന്ന കഞ്ചാവും അത് നിറച്ച ട്രക്കും കഴിഞ്ഞ രാത്രി ചഗോലിയ ചെക്ക് പോയിന്റില്‍ വെച്ച് ആര്‍ക്കെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ . ആരും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട. ഞങ്ങളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധുബ്രി പോലീസിനെ ഇതിനായി ബന്ധപ്പെടുക. തീര്‍ച്ചയായും അവര്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും . ടീം ധുബ്രി മഹത്തരം", എന്നാണ് അസ്സം പോലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി അസ്സം പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

പോലീസിന്റെ കഞ്ചാവ് വേട്ടയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം സരസമായി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിനൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ സഹോയത്തോടെ ഉടമസ്ഥനിലേക്കെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന ശ്രമം കൂടി പയറ്റുകയാണ് ഈ ട്വീറ്റിലൂടെ അസ്സം പോലീസ് സേന.

Anyone lost a huge (590 kgs) amount of Cannabis/Ganja and a truck in and around Chagolia Checkpoint last night?



Don't panic, we found it.



Please get in touch with @Dhubri_Police. They will help you out, for sure ;)



Great job Team Dhubri. pic.twitter.com/fNoMjbGSKX