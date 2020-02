ഗുവാഹത്തി: ആസ്സാമിലെ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തത്. എന്നാല്‍ ഇത് താല്‍കാലികം മാത്രമാണെന്നും ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇത് തിരികെ ലഭ്യമാകുമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരെയും ഉള്‍പ്പെട്ടവരെയും സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങളാണ് ഓണ്‍ലൈനില്‍നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്. വിവരങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഐടി സ്ഥാപനമായ വിപ്രോയുമായുള്ള കരാര്‍ പുതുക്കാത്തതാണ് വിവരങ്ങള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് വിശദീകരണം.

ക്ലൗഡ് സ്‌റ്റോറേജില്‍ ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വിപ്രോയുമായുണ്ടാക്കിയ കരാര്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ അവസാനിച്ചു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡിസംബര്‍ 15-ന് ശേഷം എന്‍ആര്‍സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമല്ലാതാവുകയായിരുന്നു. അപ്രത്യക്ഷമായ വിവരങ്ങളില്‍ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 19 ലക്ഷം അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

എന്‍ആര്‍സി സംസ്ഥാന കോ-ഓഡിനേറ്റര്‍ പ്രതീക് ഹാജേലയെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം മധ്യപ്രദേശിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കമ്പനിയുമായുള്ള കരാര്‍ പുതുക്കാന്‍ സാധിക്കാതെവന്നതെന്നും എന്‍ആര്‍സി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വിപ്രോയുമായി കരാര്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവരികയാണെന്നും വരുന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ എന്‍ആര്‍സി വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാകുമെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം, വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതിനു പിന്നില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. അപ്പീല്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് പൊടുന്നനെ വിവരങ്ങള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായത് സംശയകരമാണെന്നും വിഷയം പരിശോധിക്കണമെന്നും ആസ്സാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദേബബ്രത സൈകിയ എന്‍ആര്‍സി അധികൃതര്‍ക്ക് എഴുതിയ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Assam NRC data goes offline; nothing to worry, say officials, wipro