ഗുവഹാത്തി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രോഗികള്‍ക്കായി അസം സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കിയ ക്വാറന്റൈന്‍ സൗകര്യങ്ങളുടെയും ആശുപത്രികളുടെയും അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ എംഎല്‍എ അറസ്റ്റില്‍. അസമിലെ നാഗോണ്‍ ജില്ലയിലെ ധിങ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആള്‍ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് എംഎല്‍എ അമിനുള്‍ ഇസ്ലാമിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തടങ്കല്‍ പാളയങ്ങളേക്കാള്‍ മോശം അവസ്ഥയാണ് അസമിലെ ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളുടേതെന്നായിരുന്നു അമിനുള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നത്.

അമിനുള്‍ ഇസ്ലാമും മറ്റൊരു വ്യക്തിയും തമ്മില്‍ നടത്തുന്ന സംഭാഷണമെന്ന രീതിയില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പില്‍ അസമിലെ ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അപകടകരവും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി നിര്‍മിച്ച തടങ്കല്‍ പാളയത്തേക്കാള്‍ മോശമായ അവസ്ഥയാണെന്നുമാണ് അമിനുള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. തബ് ലീഗ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ക്വാറന്റൈനില്‍ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടവരോട് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വളരെ മോശമായാണ് ഇടപെടുന്നതെന്ന് അമുനുള്‍ പറയുന്നു. അസുഖമില്ലാത്തവര്‍ക്കും അസുഖബാധിതരാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കുന്നതിനായി ഇന്‍ജെക്ഷന്‍ നല്‍കുന്നുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനുമുമ്പും വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അമിനുല്‍ ഇസ്ലാം.

അസമില്‍ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 26 കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്‍ 25 എണ്ണം തബ് ലീഗ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരാണ്. അസം സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുവഹാത്തിയിലെ സാരു സോജയ് സ്‌റ്റേഡിയം ഉള്‍പ്പടെ രണ്ടു സ്റ്റേഡിയങ്ങളെ കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ 2000 കിടക്കയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

