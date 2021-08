ഗുവാഹeത്തി: അസം - മിസോറം അതിർത്തി തർക്കം സമാധാനപരമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസം മന്ത്രിമാർ മിസോറമിൽ. അസം മന്ത്രിമാരായ അതുൽ ബോറയും അശോക് സിംഗാളുമാണ് അതിർത്തി പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിസോറമിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഐസോളിലെത്തിയത്.

വടക്ക് - കിഴക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യവും സാഹോദര്യവും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് അസമിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് മന്ത്രി അതുൽ ബോറ പറഞ്ഞു.

മിസോറം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ലാൽചാംലിയാന, ലാൻഡ് റവന്യൂ, സെറ്റിൽമെന്റ് മന്ത്രി ലാൽറുത്കിമ, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വൻലം ഗൈഹ്സക എന്നിവരാണ് അസമിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ഐജൽ ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച.

