ഗുവഹാത്തി: കനത്ത മഴയില്‍ അസമിലെ കാസിരംഗ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. മൂന്ന് ഒറ്റക്കൊമ്പന്‍ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ ഉള്‍പ്പടെ ഏഴ് മൃഗങ്ങളുടെ ജ‍‌‍‍ഡങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ പ്രളയത്തില്‍ ചത്തൊടുങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 30 ആയി. 430 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന ഉദ്യാനം ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിലാണ്.

ജലനിരപ്പ് അല്‍പം താഴ്ന്നതോടെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ജഡങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ളംനിറഞ്ഞതോടെ ദേശീയ പാത 37 മറികടന്ന് മൃഗങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇതിനിടയില്‍ ദേശീയപാതയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ഇടിച്ചാണ് പല മൃഗങ്ങളും ചത്തത്. ഇതോടെ ഇതുവഴി 40 കിലോമീറ്ററായി വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത നിജപ്പെടുത്തി.

Forest guards saving life of a rhino cub 🦏 in Kaziranga National Park, Assam. 95 percent of the park is now under massive flood. A female rhino and many animals lost lives. pic.twitter.com/Y43WjvmZ3U