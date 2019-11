ഗുവാഹട്ടി: അസമില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഭീതിപരത്തിയ 'ലാദനെ' ഒടുവില്‍ പിടികൂടി. ഈ ലാദന്‍ പക്ഷേ ഒരു കാട്ടാനയാണ്‌. ഒരുമാസത്തിനിടെ അഞ്ച് പേരാണ് ഈ കാട്ടാനയുടെ ക്രൗര്യത്തിനുമുന്നില്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.

അസമിലെ ഗോല്‍പാര ജില്ലയിലാണ് ലാദനെന്ന പേരില്‍ ആളുകളില്‍ ഈ കാട്ടാന ഭീതിപരത്തി വിലസിനടന്നത്. ലാദന്റെ ഭീമന്‍ കാലുകള്‍ക്കടിയില്‍ പെട്ട് തങ്ങള്‍ എന്ന് കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് രക്ഷകനായി അവതരിച്ചത് സൂതിയില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎല്‍എ ആയ പദ്മ ഹസാരികയാണ്.

പരമ്പരാഗതമായി ആനയെ പിടികൂടാനും അവയെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാനും പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് പദ്മഹസാരികയുടെ കുടുംബം. തനിക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച അറിവുകളും പരിചയ സമ്പത്തും ഉപയോഗിച്ച് പദ്മ ഹസാരിക പ്രദേശവാസികളുടെ പേടിസ്വപ്‌നമായിരുന്ന ലാദനെ തളച്ച് വനംവകുപ്പിന് കൈമാറി.

ഇനി ആനയെ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ച് നാട്ടാനയാക്കി മാറ്റും. ലാദനെ പിടികൂടാന്‍ തന്റെ കുങ്കിയാനയുമൊത്താണ് പദ്മ ഹസാരിക എത്തിയത്. ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ നേരിട്ടിറങ്ങിയ എംഎല്‍എയ്ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാള്‍ രംഗത്തുവന്നു.

ഭീകരവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ഒസാമ ബിന്‍ലാദന്‍ ലോകശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചിരുന്ന 2006 മുതലാണ് അസമില്‍ ആളെക്കൊല്ലുന്ന കാട്ടാനകള്‍ക്ക് ലാദന്‍ എന്ന് പേരിടുന്ന പതിവ് തുടങ്ങിയത്. പദ്മഹസാരിക ജീവനോടെ പിടികൂടിയ ലാദനേക്കാള്‍ ഭീകരനായ മറ്റൊരു ലാദന്‍ അസമിലുണ്ടായിരുന്നു. അസമിലെ സോനിത്പുര്‍ ജില്ലയില്‍ 12 പേരെ കൊന്ന ആ കാട്ടാനയെ പിന്നീട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു.

കാട്ടാനകളും മനുഷ്യരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഗോല്‍പാര ജില്ലയില്‍ വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണം ആനകള്‍ ഇവിടേക്ക് കൂടുതലായി കുടിയേറുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില്‍ വനനശീകരണവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളുമാണ് കാട്ടാനകളെ മനുഷ്യവാസമേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുകയറാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ ആനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ 2,300 ആളുകളാണ് മരിച്ചത്‌.

