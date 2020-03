ഗുവഹാട്ടി: ലോക്ക് ഡൗണില്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് അസം. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് -19 രോഗബാധ സില്‍ച്ചാറില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ലോക്ക് ഡൗണില്‍ ഇളവുകള്‍ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം.

ഇതോലെ ലോക്ഡൗണ്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി അസം. മുഖ്യമന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോവാളിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന അടിയന്തിര മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.

ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ അരി, ധാന്യ മില്ലുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം പുരനാരംഭിക്കും. തേയില കൊളുന്തുകള്‍ ശേഖരിക്കാനും അനുവദിക്കും. ആവശ്യമായ സംരക്ഷണത്തോടെ ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ കൃഷിയും അനുവദിക്കും. 70 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കോവിഡ് പാക്കേജും മന്ത്രിസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

