പട്ന: ആർ.ജെ.ഡി. നേതാക്കളായ തേജസ്വി യാദവിനെതിരേയും ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെതിരേയും ആഞ്ഞടിച്ച് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. ബെഗുസാരയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പേര് നേരിട്ട് പരാമർശിക്കാതെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ നിതീഷ് കുമാർ തുറന്നടിച്ചത്.

അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളോ കോളേജുകളോ ഉണ്ടാക്കിയോ എന്ന് തേജ്വസി യാദവ് അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ. 'മറ്റുചിലർക്കും ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരു സ്കൂളോ കോളേജോ നിർമിച്ചോ? ഇന്ന് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളോ, കോളേജുകളോ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടെ ചോദിച്ചുനോക്കണം. അവർ ഭരിച്ചപ്പോൾ അന്യായമായ മാർഗത്തിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കി. ജയിലിൽ പോയി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കസേരയിലിരുത്തി. ഇതാണ് ബിഹാറിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ, ഇന്ന് തന്റെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി ചെയ്തോ? ഇനി ആരെങ്കിലും നിയമം ലംഘിച്ചാൽ അവർ നേരേ പോകുന്നത് ജയിലിലേക്കായിരിക്കും'- നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ചൂട് പിടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തേജ്വസി യാദവിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരേ പേരെടുത്ത് പറയാതെ നിതീഷ് കുമാർ വിമർശനമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്ത് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുമെന്ന ആർ.ജെ.ഡിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനത്തെയും കഴിഞ്ഞദിവസം അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയും പേർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ നടത്തിയ അഴിമതിയിൽനിന്നുള്ള പണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമെന്നായിരുന്നു നിതീഷ്കുമാറിന്റെ പരിഹാസം. എന്നാൽ ഇതിനെതിരേ തേജ്വസി യാദവും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. പരസ്യങ്ങളിൽ മുഖത്തെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ മാത്രം 500 കോടി ചിലവഴിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി നൽകാൻ പണം എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു തേജ്വസി യാദവിന്റെ പ്രതികരണം.

