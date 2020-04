ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില്‍ അകപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാര്‍ഥികളെ പോലെ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ആവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. കോട്ടയില്‍നിന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിന് പുറമേ, ഉത്തരാഖണ്ഡും വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ചത്തീസ്ഗഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, അസം, ജാര്‍ഖണ്ഡ് തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ നാട്ടില്‍ തിരികെയെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി തിങ്കളാഴ്ച ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഭിന്നമായി രാജസ്ഥാന്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് പറഞ്ഞു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍, കടയുടമകള്‍, സ്വകാര്യ ജീവനക്കാര്‍, ഇടത്തരം ബിസിനസുകള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ തുടങ്ങി നിരവധി രാജസ്ഥാനികള്‍ അസം, നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ്, ബംഗാള്‍, തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഗോവ, കേരളം തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. അവര്‍ വല്ലാത്ത നിരാശയിലാണ്. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണണമെന്നും അവര്‍ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോട് ഗെഹ്‌ലോത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ആശ്വാസമാകും. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിച്ചാല്‍ തങ്ങള്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അവര്‍ മടങ്ങുകയും ചെയ്യും. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി അഞ്ചുദിവസമെങ്കിലും അനുവദിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ തിരികെ നാട്ടിലെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കാമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉറപ്പുതന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഗെഹ്‌ലോത് വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് പിറകെ കാല്‍നടയായി നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകള്‍ പിന്നിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികള്‍ ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവരെ തിരികെ സ്വന്തം നാടുകളിലെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒറ്റത്തവണ വാഹനഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദേശികളെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനും വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍, അഞ്ചു ലക്ഷം രാജസ്ഥാനികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുമെന്നും ഗെഹ് ലോത് വ്യക്തമാക്കി.

കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ട് ശരിയായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ലോക്കഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് അവര്‍ക്ക് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാന്‍ സാധിക്കും. മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറനും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം തങ്ങളെ തിരികെയെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്.

