ജയ്പുര്‍: ബി.ജെ.പിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്. ബി.ജെ.പി. രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും തന്റെ സര്‍ക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഗെഹ്‌ലോത് ആരോപിച്ചു.

എം.എല്‍.എമാരെ അടര്‍ത്തിമാറ്റി ഗെഹലോത്ത് സര്‍ക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താന്‍ ബി.ജെ.പി. ശ്രമിക്കുന്നെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെയാണ് ഗെഹ്‌ലോത്തിന്റെ ആരോപണം. കൂറുമാറാന്‍ എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് 10 മുതല്‍ 15 കോടി രൂപ വരെയാണ് ബി.ജെ.പി. വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സതീഷ് പൂനിയയോ രാജ്യവര്‍ധന്‍ സിങ്ങോ ആകട്ടെ അവര്‍ കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരിനെ വീഴ്ത്താനുള്ള കളികള്‍ കളിക്കുകയാണ്. അവര്‍ 10 കോടി അഡ്വാന്‍സ് ആയും 15 കോടി സര്‍ക്കാരിനെ വീഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞും നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Whether it is Satish Poonia or Rajyavardhan Singh Rathore, they are playing games to topple our govt on behest of their central leadership. They are offering Rs 10 cr in advance & Rs 15 cr after govt is toppled... these are the kind of promises they are making: Ashok Gehlot pic.twitter.com/J6G6oSR1d7