കൊല്‍ക്കത്ത: ഭീമാ കൊറെഗാവ് കേസില്‍ വിചാരണകാത്തു കഴിയുകയായിരുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഫാദര്‍ സ്റ്റാന്‍ സ്വാമി കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിച്ചതില്‍ പ്രതികരണവുമായി തൃണമൂല്‍ എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര.

'84-കാരനായ സ്റ്റാന്‍ സ്വാമി ജാമ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചത്. ഒക്ടോബറില്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രി വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്‍.ഐ.എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അസുഖത്തിന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തെളിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യത്തെ എതിര്‍ത്തത്. 'ഈ രാജ്യത്ത് നീതി എങ്ങനെ വെന്റിലേറ്ററിലായി എന്നതില്‍ ലജ്ജയുണ്ട്, സങ്കടമുണ്ട്.' മെഹുവ വ്യക്തമാക്കി.

ആദിവാസികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ജസ്യൂട്ട് പുരോഹിതനായ സ്റ്റാന്‍ സ്വാമിയെ മാവോവാദിബന്ധം ആരോപിച്ച് ഒക്ടോബറില്‍ റാഞ്ചിയില്‍നിന്നാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി അറസ്റ്റുചെയ്തത്. യു.എ.പി.എ. ചുമത്തി നവിമുംബൈയിലെ തലോജ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ അടച്ചു. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുപ്രകാരം മേയ് 28-ന് ബാന്ദ്രയിലെ സ്വകാര്യാശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് നില വഷളായി.ഞായറാഴ്ച വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ മരിച്ചു.

പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വാമി നല്‍കിയ ഹര്‍ജി എന്‍.ഐ.എ. കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

