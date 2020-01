രാജ്യത്ത് വീണ്ടും വധശിക്ഷകള്‍ക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നു. കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നിര്‍ഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കോടതി മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെയാണിത്. ഈ മാസം 22 ന് രാവിലെ ഏഴിനാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക. നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ വൈകുന്നതിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്ന് വിമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഹൈദരാബാദില്‍ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തശേഷം കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ പോലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചതോടെ നീതി നടപ്പാക്കാന്‍ വൈകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമായി. പിന്നാലെയാണ് നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കം.

വധശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍

1947നുശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത് 720 ഓളം പേരെ. ഇവരില്‍ പകുതിയോളം പേര്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍. ഹരിയാനയില്‍നിന്നുള്ള 90 പേരെയും മധ്യപ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള 73 പേരെയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വധിച്ച നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെയേയും നാരായണ്‍ ഡി ആപ്‌തേയുമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. ഹരിയാണയിലെ അംബാല സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ 1949 നവംബര്‍ 15 ന് ഇവരെ തൂക്കിലേറ്റി.

അജ്മല്‍ കസബ്

2015 ജൂലായ് 30 നാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. 1993 ലെ മുംബൈ സ്‌ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതി യാക്കൂബ് മെമനെയാണ് അന്ന് തൂക്കിലേറ്റിയത്. പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമണക്കേസിലെ പ്രതി അഫ്‌സല്‍ ഗുരുവിനെയാണ് അതിനുമുമ്പ് തൂക്കിലേറ്റിയത്. 2002 ഡിസംബര്‍ 18 ന് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട അഫ്‌സല്‍ ഗുരുവിനെ പത്തു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം 2013 ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിനാണ് തൂക്കിലേറ്റിയത്. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനെ ജീവനോടെ പിടിയിലായ അജ്മല്‍ കസബിനെ 2012 നവംബര്‍ 21 ന് തൂക്കിലേക്കി. കസബിനെയും അഫ്‌സല്‍ ഗുരുവിനെയും തൂക്കിലേറ്റിയത് കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ പൊതുജനങ്ങളെയോ അറിയിക്കാതെ ആയിരുന്നു. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയശേഷമാണ് അക്കാര്യം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്.

12 വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമഭേദഗതി പാര്‍ലമെന്റ് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം പാസാക്കിയിരുന്നു. നാഷണല്‍ ലോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2000 നും 2014നുമിടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ വിചാരണ കോടതികള്‍ 1810 പേര്‍ക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇവരില്‍ പകുതിയിലേറെപ്പേരുടെ വധശിക്ഷകള്‍ കോടതികള്‍ ജീവപര്യന്തമായി കുറച്ചു. 443 പേരെ ഹെക്കോടതികളോ സുപ്രീം കോടതിയോ കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയും ചെയ്തു. 73 പേരുടെ വധശിക്ഷകളാണ് ഈ കാലത്തിനിടെ സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചത്. ഇവരില്‍ മിക്കവരും വധശിക്ഷ കാത്ത് കഴിയുന്നു.

