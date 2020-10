ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിനെതിരേയുള്ള വാക്സിന്‍ ഉടന്‍ ലഭ്യമാകാനിരിക്കെ രാജ്യത്തുടനീളം വാക്സിന്‍ വിതരണം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടി തുടങ്ങി. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വാക്സിന്‍ സംഭരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ശീതീകരണ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

അതാത് താലൂക്ക് തലങ്ങളില്‍ ലഭ്യമായ ശീതീകരണ യൂണിറ്റുകള്‍ വഴി വാക്‌സിന്‍ സംഭരിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനുമാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. താലൂക്ക് തലങ്ങളില്‍ ഇവയുടെ ലഭ്യത കണ്ടെത്താന്‍ കേന്ദ്ര വിദഗ്ധ സമിതി ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനികളായ സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ എന്നിവയുമായും സര്‍ക്കാര്‍-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍, ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ, കാര്‍ഷിക വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയതാണ് വിവരം.

കേരളം, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, രാജസ്ഥാന്‍, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കര്‍ണാടക, ഗുജറാത്ത്, തെലങ്കാന, ഡല്‍ഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കൂടുതല്‍ ശീതീകരണ യൂണിറ്റുകള്‍ ആവശ്യം. വാക്സിന്‍ വിതരണത്തിനായുള്ള കരട് പദ്ധതി അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ പുറത്തിറക്കുമെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഒരു വാക്‌സിനും മൂന്ന് വിദേശ വാക്‌സിനുകളും വരുന്ന മാസങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഭൂരിഭാഗം മരുന്നുകള്‍ക്കും ശീതീകരണ വിതരണ ശൃംഖല ആവശ്യമാണ്. രണ്ട് മുതല്‍ എട്ട് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള താപനിലയിലാണ് ഇവ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ചില വാക്‌സിനുകള്‍ -60 മുതല്‍ -80 ഡിഗ്രിയിലും സൂക്ഷിക്കണം. ഭൂരിഭാഗം വാക്‌സിനുകളും ദ്രാവക രൂപത്തിലാണെന്നാന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

