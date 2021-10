മുംബൈ: ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിമരുന്ന് കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ച ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകന്‍ ആര്യന്‍ ഖാന്‍ ഇന്നു ജയില്‍ മോചിതനാകില്ല. വൈകീട്ട് അഞ്ചരക്കുള്ളില്‍ ജാമ്യനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ആര്യന്റെ അഭിഭാഷകര്‍ക്ക് സാധിക്കാത്തതാണ് മോചനം നീളാന്‍ കാരണം. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആര്യന്‍ ജയില്‍ മോചിതനാകുമെന്ന്‌ ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയില്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ജയില്‍ ചട്ടപ്രകാരം റിലീസ് ഉത്തരവ് വൈകീട്ട് അഞ്ചരക്കുള്ളില്‍ ജയിലിന് പുറത്തെ ബെയില്‍ ബോക്‌സില്‍ ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ജാമ്യം ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് അന്നുതന്നെ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ സാധിക്കു. ഇതിനായി ആര്യന്റെ അഭിഭാഷകര്‍ തീവ്രശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സമയപരിധി കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് ജയില്‍ മോചനം നീണ്ടത്. ഇതോടെ ഒരുരാത്രികൂടി ആര്യന്‍ ജയിലിനുള്ളില്‍ തന്നെ കഴിയും. ആര്യനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ അര്‍ബാസ് മര്‍ച്ചന്റ്, മുന്‍മുണ്‍ ധമേച്ച എന്നിവരും ശനിയാഴ്ച ജയില്‍ മോചിതരാകും.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആര്യന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്ന് ജാമ്യ ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ആര്യന്റെ അഭിഭാഷകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇത് പ്രത്യേക ആന്റി-നാര്‍ക്കോട്ടിക് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷം ലഭിക്കുന്ന റിലീസ് ഓര്‍ഡറാണ് ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലില്‍ നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത് എത്തിക്കാന്‍ വൈകിയതു മൂലമാണ് ആര്യന്‍റെ മോചനം ഇന്നും ഉണ്ടാവാതിരുന്നത്.

