ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിമരുന്ന് കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ച ആര്യന്‍ ഖാന്‍ ജയില്‍ മോചിതനായി. ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിന് പുറത്ത് ആര്യന്‍ ഖാനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ പിതാവും ബോളിവുഡ് താരവുമായ ഷാരൂഖ് നേരിട്ടെത്തി.

വ്യാഴാഴ്ച ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടും നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളില്‍ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജയിലില്‍നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ജാമ്യ ഉത്തരവ് മുംബൈ ജയില്‍ അധികൃതര്‍ കൈപ്പറ്റിയത്. ഷാറുഖിന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ബോളിവുഡ് നടി ജുഹി ചൗളയാണ് ആര്യനു വേണ്ടി ജാമ്യം നിന്നത്.

നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് 11 മണിയോടെയാണ് ആര്യന്‍ ജയിലിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ജയിലിന് പുറത്ത് നിരവധി ആരാധകര്‍ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. വലിയ സുരക്ഷ സന്നാഹവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. അര്യന്‍ ഖാനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ അര്‍ബ്ബാസ് മര്‍ച്ചന്റ്, മുന്‍മുന്‍ ധമേച്ച എന്നിവരും ജയില്‍ മോചിതരായി.

#WATCH Aryan Khan released from Mumbai's Arthur Road Jail few weeks after being arrested in drugs-on-cruise case pic.twitter.com/gSH8awCMqo — ANI (@ANI) October 30, 2021

ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയാണ് ആര്യന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിനാണ് ആര്യന്‍ അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ 23 ദിവസമായി ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിലാണ് ആര്യന്‍ ഖാന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Content Highlights: Aryan Khan Walks Out Of Jail 4 Weeks After Arrest