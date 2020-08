ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മെട്രോ സര്‍വീസ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഘട്ടംഘട്ടമായി പുനഃരാരംഭിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചതായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍.

ഡല്‍ഹിയിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രം ഉടന്‍ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

We have requested Centre to allow re-opening of Delhi Metro in a phased manner, on a trial basis, as #COVID19 situation in Delhi is under control now. I hope the Centre will take a decision soon: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/wFYeaR9OXo