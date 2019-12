ന്യൂഡല്‍ഹി: 2015ല്‍ 70ല്‍ 67 സീറ്റ് നേടിയാണ് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ഡല്‍ഹിയില്‍ അധികാരത്തിലേറിയത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഒരുമാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ പാര്‍ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും പാര്‍ട്ടി നാഷണല്‍ കണ്‍വീനറുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍.

വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങള്‍ എല്ലാ ശക്തിയോടെയും പോരാടണമെന്ന് കെജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. 'ഡല്‍ഹിയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുമാസം മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിക്ക് അതിനാല്‍ തന്നെ ശക്തമായി പോരാടേണ്ടതുണ്ട്.' - കെജ്രിവാള്‍ ദേശീയ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

'നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വലുതാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 67 സീറ്റുകള്‍ നേടി. ഇത്തവണ അതില്‍ കുറവല്ല, അതില്‍ കൂടുതലണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.'- പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളുടെ 70ല്‍ 70 മുദ്രാവാക്യത്തിനിടയില്‍ കെജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

2015ല്‍ 70ല്‍ 67 സീറ്റ് നേടിയാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ എഎപി അധികാരത്തില്‍ എത്തിയത്. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഒറ്റ സീറ്റ് പോലും നേടാനായില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ദ്ധന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ സേവനം ഇത്തവണ എഎപി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

