ന്യൂഡല്‍ഹി: എ ബി പി ന്യൂസ് ചാനലില്‍നിന്ന് രണ്ട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ രാജി വച്ചതിനു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍. സ്വതന്ത്രമാധ്യമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയേ അടങ്ങുവെന്ന വാശിയിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ ആരോപിച്ചു.

"സ്വതന്ത്രമാധ്യമങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജീവനാഡി. എന്നാല്‍ സ്വതന്ത്രമാധ്യമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന വാശിയിലാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍. രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രണ്ട് പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എ ബി പി ന്യൂസില്‍നിന്ന് രാജിവച്ചത് ഇതിനുള്ള മറ്റൊരു തെളിവാണ്. മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉണര്‍ന്നേ മതിയാകൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം ഏറെ വൈകിപ്പോകും"- കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

എ ബി പിയുടെ എഡിറ്റോറിയല്‍ ഹെഡ് മിലിന്ദ് ഖണ്ഡേക്കര്‍, സീനിയര്‍ ആങ്കര്‍ പുണ്യ പ്രസൂണ്‍ ബാജ്‌പേയി എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം രാജിവച്ചത്. എ ബി പിയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടി മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്കിന്റെ അവതാരകനായിരുന്നു പുണ്യ പ്രസൂണ്‍ ബാജ്‌പേയി.

മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്കിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡില്‍ ഛത്തീസ്ഗഢ് സ്വദേശിനിയായ വനിതയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ സംഭാഷണം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. നെല്‍കൃഷിയില്‍നിന്ന് സീതപ്പഴക്കൃഷിയിലേക്ക് മാറിയതോടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയായെന്നായിരുന്നു അന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത്.

എന്നാല്‍, പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ വരുമാനം ഇരട്ടിയായെന്ന് പറയണമെന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നെന്ന് ആ സ്ത്രീ സമ്മതിക്കുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡും പിന്നീട് മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്ക് സംപ്രഷണം ചെയ്തു. ഇത് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. അതോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യവര്‍ധന്‍ സിങ് റാത്തോഡ് എ ബി പി ന്യൂസിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

