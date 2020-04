ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏപ്രില്‍ 15ന് അവസാനിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന നല്‍കി അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പെമ ഖണ്ഡുവിന്റെ ട്വീറ്റ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും തമ്മില്‍ വ്യാഴാഴ്ച വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ പെമ ഖണ്ഡു നടത്തിയ ട്വീറ്റിലാണ് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്.

Chief Minister of Arunachal Pradesh Pema Khandu tweets after the video conference meeting of Chief Ministers with Prime Minister Narendra Modi. #CoronaLockdown pic.twitter.com/yOr8iMaX5p

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏപ്രില്‍ 15ന് അവസാനിക്കും. എന്നുകരുതി യഥേഷ്ടം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനാവില്ല. രോഗവ്യാപനത്തെ തടയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാവരും കാണിക്കണം. ലോക്ക്ഡൗണും സോഷ്യല്‍ ഡിസ്റ്റന്‍സിങ്ങുമാണ് കോവിഡ്-19നെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏകമാര്‍ഗം- പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നായിരുന്നു പെമ ഖണ്ഡുവിന്റെ ട്വീറ്റ്.

എന്നാല്‍ കുറച്ചുസമയത്തിനു ശേഷം ഖണ്ഡു ട്വീറ്റ് പിന്‍വലിച്ചു. ട്വീറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഹിന്ദിഭാഷാ പരിജ്ഞാനം കുറവായിരുന്നെന്നും അതിനാല്‍ അത് പിന്‍വലിക്കുന്നുവെന്നും ആയിരുന്നു ഖണ്ഡുവിന്റെ വിശദീകരണം.

The tweet with respect of lockdown period was uploaded by an officer whose comprehension in Hindi was limited. And therefore same was removed. @TimesNow https://t.co/7nuUT7QfCx