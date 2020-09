ഇറ്റാനഗര്‍: സ്വന്തം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിദൂര ഗ്രാമനിവാസികളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ചത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂര്‍. അരുണാചല്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡുവാണ് സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 14,500 അടി ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലുഗുതാങ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ചെത്തിയത്. 24 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമാണ് പേമ ഖണ്ഡു പതിനൊന്ന് മണിക്കൂര്‍ സമയമെടുത്ത് താണ്ടിയത്.

16,000 അടി ഉയരമുള്ള കര്‍പു-ലായിലൂടെ കടന്നുപോകാനിടയായത് കിടിലന്‍ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച തവാങ്ങില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം നാല്‍പത്തിയൊന്നുകാരനായ പേമ ഖണ്ഡു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പര്‍വതനിരകളും വനപ്രദേശങ്ങളും കടന്നാണ് തവാങ് ജില്ലയിലെ തിങ്ബുവിലെ ഗ്രാമത്തില്‍ അദ്ദേഹം എത്തിയത്. പത്ത് വീടുകള്‍ മാത്രമുള്ള ഗ്രാമത്തില്‍ ആകെ ജനസംഖ്യ 50 ആണ്.

A 24 Kms trek, 11 hours of fresh air & Mother Nature at her best; crossing Karpu-La (16000 ft) to Luguthang (14500 ft) in Tawang district. A paradise untouched. @PMOIndia @HMOIndia @DefenceMinIndia @MDoNER_India @KirenRijiju @TapirGao @RebiaNabam @ChownaMeinBJP @TseringTashis pic.twitter.com/Jxh4Ymtv8K