ഇറ്റാനഗര്‍: അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായിരുന്ന ഗര്‍ഭിണിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ തന്റെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ വിട്ടു നല്‍കിയ അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് ഗവര്‍ണര്‍ ബ്രിഗേഡിയര്‍(റിട്ടയേര്‍ഡ്) ബി ഡി മിശ്രയുടെ പ്രവര്‍ത്തി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.

തവാങില്‍ നിന്ന് ഇറ്റാനഗറിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാണ് ഗവര്‍ണര്‍ യുവതിയെ എത്തിച്ചത്. തവാങില്‍ ഒരു പൊതു പരിപാടിക്കെത്തിയതായിരുന്നു ഗവര്‍ണര്‍. തവാങില്‍ നിന്ന് ഇറ്റാനഗറിലെത്തണമെങ്കില്‍ മലമ്പ്രദേശ റോഡിലൂടെ 200 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കണം. പലപ്പോഴും 15 മണിക്കൂറിലധികം ഈ യാത്രയ്ക്ക് എടുക്കും. വ്യോമമാര്‍ഗമാണെങ്കില്‍ രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ മതി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവതിയേയും ഭര്‍ത്താവിനേയും ഗവര്‍ണര്‍ തന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ ഒപ്പം കൂട്ടിയത്.

ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള യുവതിയും ഭര്‍ത്താവും ആശുപത്രിയില്‍ പോകാനാവാതെ വിഷമിക്കുകയാണെന്നും അടുത്ത മൂന്നു ദിവസം ഹെലികോപ്റ്റര്‍ സേവനമില്ലായെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേമഖണ്ഡുവും എംഎല്‍എയും തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണം കേള്‍ക്കാനിടയായപ്പോഴാണ് മിശ്ര അവരേയും തന്നോടപ്പം കൂട്ടാമെന്ന് അറിയിച്ചത്. തന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിവാക്കായിയാണ് അദ്ദേഹം യുതിയേയും ഭര്‍ത്താവിനേയും കൂട്ടിയത്.

തവാങില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഹെലികോപ്ടര്‍ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാന്‍ തേസ്പുരില്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ തകരാറിലായി.ഇനി പറക്കാനാവില്ലെന്ന് പൈലറ്റ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ പരിഭ്രാന്ത്രിയിലായ യുവതിയേയും ഭര്‍ത്താവിനേയും ആശ്വസിപ്പിച്ച ഗവര്‍ണര്‍ വ്യോമസേനാ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ വിളിച്ച് വരുത്തി യുവതിയേയും ഭര്‍ത്താവിനേയും ഇറ്റാനഗറിലേക്ക് അയച്ചു. പിന്നീട് മറ്റൊരു ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം പോയത്.

യുവതിയെ സുരക്ഷിതയായി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ ഇറ്റാനഗറിലെ രാജ്ഭവന്‍ ഹെലിപ്പാടില്‍ ആംബുലന്‍സും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനേയും ഒരുക്കി നിര്‍ത്താന്‍ അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. യുവതിയെ ഹീമ ആശുപത്രിയില്‍ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തു.

