ലഖ്നൗ: 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യംവച്ച് ഗാന്ധികുടുംബത്തിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കടന്നുകയറാനൊരുങ്ങി ബി ജെ പി. ലോക്സഭയില്‍ സോണിയാ ഗാന്ധി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന റായ്ബറേലി മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി തന്റെ എം പി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കും.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ എം പിയാണ് ജെയ്റ്റ്ലി. ഒരുമാസം മുമ്പാണ് എം പിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാന്‍ റായ്ബറേലി ജില്ലയെ ജെയ്റ്റ്ലി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബം പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടും ജില്ല പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലാണെന്നതും ജില്ലയില്‍നിന്ന് വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതുമാണ് എംപി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാന്‍ റായ്ബറേലിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ജെയ്റ്റ്ലിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ബിജെപി വക്താവ് ഹീറോ ബാജ്പേയി പറഞ്ഞു.

നവംബര്‍ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയാഴ്ച ജെയ്റ്റ്ലി റായ് ബറേലി മണ്ഡലത്തില്‍ പര്യടനം നടത്തുമെന്നും ബാജ്പേയി പറഞ്ഞു. അതേസമയം 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റായ്ബറേലിയില്‍നിന്ന് സോണിയാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ജെയ്റ്റ്ലി മത്സരിക്കില്ലെന്നും എന്നാല്‍ മേഖലയില്‍ ബി ജെ പിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുമെന്നും ബാജ്പേയി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്റ്റേഡിയത്തിനും സര്‍വകലാശാലയ്ക്കും ജനങ്ങള്‍ ആവശ്യമുയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലയില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ സോളാര്‍ വൈദ്യുത വിളക്കുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നു ബാജ്പേയി പറഞ്ഞു.

പ്രാശേിക വികസന ഫണ്ടായ അഞ്ചു കോടി രൂപയിലെ രണ്ടരക്കോടി രൂപ റായ്ബറേലി ചീഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസറിന്റെ പക്കലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. റായ്ബറേലിയുടെ തൊട്ടടുത്ത ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ അമേത്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണ്.

