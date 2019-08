ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്തരിച്ച മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ മൃതദേഹ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് നടക്കും. പൂര്‍ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ യമുനാ തീരത്തുള്ള നിഗംബോധ് ഘട്ടില്‍ വെച്ചാണ് സംസ്‌കാര കര്‍മങ്ങള്‍ നടക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെ സംസ്‌കാര കര്‍മങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍.

ഡല്‍ഹിയിലെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ ഭൗതിക ദേഹം പൊതുദര്‍ശനത്തിനായി എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. രാവിലെ മുതല്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാനായി പ്രമുഖര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെത്തിയിരുന്നു. മുതിര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ മോത്തിലാല്‍ വോറ, എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍, പ്രഫുല്‍ പട്ടേല്‍, ആര്‍എല്‍ഡി നേതാവ് അജിത് സിങ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തുടങ്ങിയവര്‍ രാവിലെ തന്നെ ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു.

ഈ മാസം ഒന്‍പതിനു ശ്വാസതടസ്സത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.07 ഓടെയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. മൃതദേഹത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതി രാം നാഥ് കോവിന്ദ്, ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ ശനിയാഴ്ച ആദരാഞ്ജലിയര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

