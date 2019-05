ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ഒന്നാം നമ്പര്‍ അഴിമതിക്കാരനായാണ് മരിച്ചതെന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പരാമര്‍ശം വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും കോണ്‍ഗ്രസ്, കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതര നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. വിഷയത്തില്‍ മോദിക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി. ട്വീറ്റ് പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ പ്രതികരണം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി സര്‍ക്കാരിന്റെ സത്യസന്ധതയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉയരുമ്പോള്‍ രാഹുല്‍ അസ്വസ്ഥനാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടോവിയോ ക്വാത്റോച്ചിക്ക് ബൊഫോഴ്‌സില്‍ കൈക്കൂലി ലഭിച്ചത്- ജെയ്റ്റ്‌ലി ട്വീറ്റില്‍ ആരാഞ്ഞു.

Why is Rahul Gandhi so disturbed if integrity issues of the Rajiv Gandhi Government are raised? Why did Ottavio Quattrocchi get kickbacks in Bofors? Who was the ‘Q’ connection? No reply has come.