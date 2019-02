ന്യൂയോര്‍ക്ക്: അമേരിക്കയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി ബജറ്റ് ചര്‍ച്ചയില്‍ മറുപടി നല്‍കാനുണ്ടായേക്കില്ല. ചികിത്സ പൂര്‍ണമായെങ്കിലും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ വിശ്രമം ആവശ്യമുള്ളതിനാല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയേക്കില്ലെന്ന് ജെയ്റ്റ്‌ലി അറിയിച്ചതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനാകൂ എന്നും തന്റെ അഭാവത്തില്‍ ബജറ്റ് ചര്‍ച്ചയില്‍ മറുപടി നല്‍കുക പിയുഷ് ഗോയലായിരിക്കുമെന്നും ജെയ്റ്റ്‌ലി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞമാസമാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി ജെയ്റ്റ്‌ലി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. തുടര്‍ന്ന് റെയില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി പിയുഷ് ഗോയലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 2018 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ്‌ വരെ ഡല്‍ഹി എയിംസില്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി ചികിത്സയിലായിരുന്നപ്പോഴും ഗോയലിനായിരുന്നു ധനവകുപ്പിന്റെ അധികച്ചുമതല.

