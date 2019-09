ബെംഗളൂരു: വഴി നിറയെ കുഴിയായാല്‍ വാഴവെച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വേണമെങ്കില്‍ ബഹിരാകാശ യാത്രികര്‍ക്കു സമാനമായ വേഷം ധരിച്ച്, റോഡിലെ കുണ്ടിലൂടെയും കുഴിയിലൂടെയും അടിവെച്ചു നടന്നും ആളുകള്‍ പ്രതിഷേധിക്കും.

ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. ബെംഗളൂരുവിനു സമീപത്തെ തുംഗനഗര്‍ മെയിന്‍ റോഡാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് വേദിയായത്. നിരവധി കുഴികളാല്‍ ''സമൃദ്ധമാണ്" തുംഗനഗര്‍ മെയിന്‍ റോഡ്.

ബാദല്‍ നഞ്ചുണ്ടസ്വാമി എന്ന കലാകാരനാണ് കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ തുംഗനഗര്‍ മെയിന്‍ റോഡിലൂടെ ബഹിരാകാശസഞ്ചാരിക്ക് സമാനമായ വേഷം ധരിച്ച് റോഡിലൂടെ നടന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചതെന്ന് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍, ബാദല്‍ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാല്‍ തോന്നുന്നത് ബഹിരാകാശ യാത്രികന്‍ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ്. ഇതിനു മുമ്പും വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ കലാപരമായ പ്രതിഷേധം നടത്തി ബാദല്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

