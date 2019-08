ന്യൂഡല്‍ഹി: ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ വിഷയത്തിലും ജമ്മു കശ്മീരിനെ വിഭജിച്ച് രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയതിലും മൗനം വെടിഞ്ഞ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. അധികാരത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണിത്. ദേശസുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത്‌ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കശ്മീരിനെ ഏകപക്ഷീയമായി വിഭജിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികളെ ജയിലിലടച്ചും ഭരണഘടന ലംഘിച്ചുകൊണ്ടും ദേശീയ ഐക്യം സാധ്യമാകില്ല. ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളല്ല അധികാരദുര്‍വിനിയോഗം ദേശസുരക്ഷയ്ക്ക് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും - രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കുന്ന പ്രമേയവും ജമ്മു കശ്മീരിനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലും ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവ രണ്ടും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയിരുന്നു.

National integration isn’t furthered by unilaterally tearing apart J&K, imprisoning elected representatives and violating our Constitution. This nation is made by its people, not plots of land.



This abuse of executive power has grave implications for our national security.