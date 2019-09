ന്യൂഡല്‍ഹി: യുദ്ധക്കപ്പലിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്ന പോര്‍വിമാനത്തെ ഉരുക്കുവടങ്ങള്‍ കൊണ്ട് പിടിച്ചുകെട്ടുന്ന 'അറസ്റ്റഡ് ലാന്‍ഡിങ്' വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്.

മണിക്കൂറില്‍ 224 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ പറന്ന തദ്ദേശനിര്‍മിത ലഘുപോര്‍വിമാനം തേജസിനെ (ലൈറ്റ് കോംപാക്ട് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ്), ഏകദേശം രണ്ടുസെക്കന്‍ഡുകൊണ്ടാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലെത്തിച്ചത്. കമാന്‍ഡര്‍ ജെ എ മാവ്‌ലങ്കാറാണ് വിമാനം പറത്തിയത്.

കപ്പലുകളിലെ നീളം കുറഞ്ഞ റണ്‍വേയിലിറങ്ങുന്ന വിമാനത്തെ പെട്ടെന്നു പിടിച്ചുനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് 'അറസ്റ്റഡ് ലാന്‍ഡിങ്'. ഗോവയിലെ നാവികസേനാ പരിശീലനകേന്ദ്രത്തില്‍വെച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം.

ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യന്‍ പോര്‍വിമാനം ഇത്തരത്തില്‍ ഇറക്കുന്നത്. നാവികസേനയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഐ എന്‍ എസ് വിക്രമാദിത്യയില്‍ തേജസ് ഇറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് കരയിലെ പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിലിറക്കി പരീക്ഷിച്ചത്. യു.എസ്., റഷ്യ, ബ്രിട്ടന്‍, ഫ്രാന്‍സ്, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ച ഏതാനും യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഇതുവരെ പടക്കപ്പലുകളില്‍ 'അറസ്റ്റഡ് ലാന്‍ഡിങ്' നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

എന്താണ് അറസ്റ്റഡ് ലാന്‍ഡിങ്

റണ്‍വേയിലിറങ്ങുന്ന വിമാനം അധികദൂരം ഓടുംമുമ്പ് പിടിച്ചുകെട്ടിനിര്‍ത്തുന്നതിനെയാണ് 'അറസ്റ്റഡ് ലാന്‍ഡിങ്' എന്നു പറയുന്നത്. വിമാനത്തിനടിയില്‍ വാലിനടുത്തായി ഇതിനായി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത കൊളുത്തുണ്ടാകും. വിമാനമിറങ്ങുമ്പോള്‍ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളുടെ ഡെക്കില്‍ ഇട്ടിട്ടുള്ള ബലമേറിയ ഉരുക്കു വടങ്ങളില്‍ ഈ കൊളുത്തുടക്കും. മുന്നോട്ടോടുന്ന വിമാനം പിടിച്ചുകെട്ടിയപോലെ നില്‍ക്കും.

NEW VIDEO - Incredible, professional video of today's Naval LCA arrested landing in Goa. Shows how violent an arrested landing is and the rapid rate of deceleration- this is what happens when an aircraft lands on an aircraft carrier. pic.twitter.com/0R2OIrArRw