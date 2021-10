ചണ്ഡീഗഢ്: സിംഘു അതിര്‍ത്തിയിലെ കര്‍ഷക സമരവേദിയില്‍ യുവാവിനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ അറസ്റ്റ് ഉടനെന്ന് പോലീസ്. അറസ്റ്റ് ഉടനേയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഹരിയാണ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെയാണ് പോലീസ് ബാരിക്കേഡില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കിയ നിലയില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു കൈ വെട്ടിമാറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. പഞ്ചാബിലെ ചീമാ ഖുര്‍ദ് ഗ്രാമവാസിയായ ലഖ്ബിര്‍ സിങ്ങാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 302/34 (കൊലക്കുറ്റം) പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഫോറന്‍സിക് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയതായും റോത്തക് എ.ഡി.ജി.പി. സന്ദീപ് ഖിര്‍വാര്‍ പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ചിലരെ സംശയമുണ്ടെന്നും നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

At about 5 this morning, a man's body was found tied to a barricade in a mutilated condition. We have collected vital clues from the crime scene, arrest expected soon. Probe on...: JS Randhawa, SP Sonipat pic.twitter.com/DeyLoxTnLC