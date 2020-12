പട്‌ന : ബിഹാറിലെ നിതീഷ്‌കുമാര്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ച് തേജസ്വിയാദവ്. വിവാദ നിയമങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചാണ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ വെല്ലുവിളി.

തേജസ്വി യാദവിനും പ്രതിപക്ഷത്തെ മഹാസഖ്യത്തില്‍ നിന്നുള്ള 18 നേതാക്കള്‍ക്കുമെതിരെ കോവിഡ് പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ക്കിടയില്‍ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസെടുത്തതിന് നിതീഷ് കുമാറിനെ ഭീരു എന്നാണ് തേജസ്വി യാദവ് വിളിച്ചത്.

"ബിഹാര്‍ സര്‍ക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന ഭീരുവായ മുഖ്യമന്ത്രി തങ്ങള്‍ക്കെതിരേ എഫ്‌ഐആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതും കര്‍ഷകരുടെ ശബ്ദത്തിനൊപ്പം നിന്നതിന്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ശരിക്കും അധികാരം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ തന്നെ സ്വയം കീഴടങ്ങാം. കര്‍ഷകര്‍ക്കായി കഴുമരത്തിലേറാനും ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്", തേജസ്വിയാദവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്‍ഡിഎ സർക്കാരിനെയും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

"കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം നിന്നതിന് തേജ്‌സ്വിയാദവിനെതിരേ കേസെടുത്ത ബിഹാറിലെ സര്‍ക്കാര്‍ അവരുടെ ദ്വന്ദസ്വഭാവം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കര്‍ഷകര്‍ക്കുവേണ്ടിയയാതിനാല്‍ അത്തരം ആയിരം എഫ്‌ഐആറുകളെപ്പോലും തങ്ങള്‍ ഭയക്കുന്നില്ല", തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ബിജെപി ഓഫീസില്‍ നടന്ന യോഗത്തിന്റെ ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആര്‍ജെഡി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു

