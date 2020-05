ഇന്ദോര്‍: രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന റോഡപകടങ്ങളില്‍ 30 കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ മരിക്കുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ നടന്ന വിവിധ വാഹനാപകടങ്ങളിലാണ് സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്ന് ഇന്ദോറിലേക്ക് കാല്‍നടയായി മടങ്ങുകയായിരുന്ന നാലുപേര്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ടാങ്കര്‍ ലോറിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഒരു കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയും ഭാര്യയും മറ്റ് രണ്ടുപേരുമാണ് മരിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭര്‍വാനിയില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം.

Madhya Pradesh: A migrant worker and his wife and 2 other people killed after being crushed by a tanker truck in Barwani. All 4 people were returning to Indore from Maharashtra.