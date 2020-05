ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ - സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ജോലിക്കെത്തുന്നവരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളില്‍ മെയ് നാല് മുതല്‍ ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരുടെ മൊബൈൽ ഫോണില്‍ ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കമ്പനി മേധാവിക്കായിരിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ താമസിക്കുന്നവരും ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെതന്നെ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധമല്ല. കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ താമസിക്കുന്നവരെല്ലാം ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണണ്ടത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ 30 കോടി ജനങ്ങള്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന തരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍ ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ അതിന് വന്‍ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

അതിനിടെ, ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുയര്‍ത്തി ചില വിദഗ്ധര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആപ്പ് ആരായുന്നുവെന്നാണ് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലെ കോണ്‍ടാക്ട് ട്രേസിങ് ആപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് നിലവാരം കുറവാണെന്ന വിമര്‍ശവും ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ജിപിഎസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുതത്തിലുള്ള ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ആശങ്കയായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എന്നാല്‍, പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് നീതി ആയോഗ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

Coontent Highliights: Arogya setu app must for all government - Private employees - Home Ministry