മുംബൈ: ആത്മഹത്യാപ്രേരണ കുറ്റത്തിന് മുംബൈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി. എഡിറ്റര്‍ ഇന്‍ ചീഫ് അര്‍ണാബ് ഗോസ്വാമിയെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു.

ആര്‍ക്കിടെക്ടും ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈനറുമായിരുന്ന അന്‍വയ് നായിക്കിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അര്‍ണാബിനെയും ഫിറോസ് ഷെയ്ക്ക്, നിതേഷ് സര്‍ദ എന്നിവെരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അലിബാഗ് ജില്ലാ കോടതിയാണ് മൂവരെയും 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടത്.

Anvay Naik suicide case: Republic TV Editor-in-chief Arnab Goswami and two others - Feroz Shaikh and Nitesh Sarda - sent to 14-day judicial custody by Alibag District Magistrate Court.