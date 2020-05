മുംബൈ: അലിബാഗിലെ ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈനര്‍ അന്‍വേ നായിക്കിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പബ്ലിക് ടിവി എഡിറ്റര്‍ ഇന്‍ ചീഫ് അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമി ഉള്‍പ്പടെ രണ്ടു പേര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തനിക്ക് കുടിശ്ശിക തന്നുതീര്‍ക്കാനുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈനര്‍ ഈ മൂന്നു പേരുടെയും പേരുകള്‍ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പില്‍ എഴുതിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആരോപണം റിപ്പബ്ലിക് ടിവി നിഷേധിച്ചു.

ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈനറുടെ ഭാര്യയുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് റായ്ഗഡ് പോലീസ് ഇവര്‍ക്ക് മൂന്നുപേര്‍ക്കുമെതിരെ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.'മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി ഈ മൂന്നു പേര്‍ക്ക് വേണ്ടിയും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ മൂന്നു പേരും തങ്ങളുടെ ബില്‍ കൊടുത്തു തീര്‍ത്തില്ല. അത് ഡിസൈറുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഡിസൈനറുടെ ഭാര്യ പോലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

നായിക്കിന്റെ സമീപത്ത് മരിച്ച നിലയില്‍ അമ്മയെയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അമ്മയുടെ മരണകാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ 2016-ലാണ് ഇയാളുടെ സേവനം തേടിയതെന്നും കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള പണം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞതായും റിപ്പബ്ലിക് ടിവി വ്യക്തമാക്കി. പണം നല്‍കിയതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

