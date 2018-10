ജമ്മു: പാക് സൈന്യം നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്‍കി ഇന്ത്യ. പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ഭരണ നിര്‍വഹണ കാര്യാലം ലക്ഷ്യംവച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടി. തുടര്‍ച്ചയായ പ്രകോപനം ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വന്നത്.

കശ്മീരിലെ പൂഞ്ചിലുള്ള കരസേനയുടെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും ബ്രിഗേഡ് ആസ്ഥാനത്തിനും നേരെ പാക് സൈന്യം ഒക്ടോബര്‍ 23 ന് ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഷെല്ലാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാക് സൈന്യത്തിന്‍ ഭരണ നിര്‍വഹണ കാര്യാലയത്തില്‍നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടുവെന്ന് അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഉള്ളവര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

#WATCH: Pakistan army administrative HQ targeted along LoC near Poonch by Indian Army in retaliation to Pakistan’s mortar shelling of Poonch and Jhallas on October 23 pic.twitter.com/o0C6UJQqcr