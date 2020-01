ശ്രീനഗര്‍: എന്തിനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താതെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രദേശവാസികളുടെ കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീനഗര്‍ ഷോപിയാനിലെ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളില്‍. രാത്രിയില്‍ വാഹനം സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലെത്തിച്ച് രാവിലെ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ പറയും. ഇത്തരം ഉപയോഗത്തിന് പണമൊന്നും സൈനികര്‍ തരുന്നില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികള്‍ പരാതിപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ എക്പ്രസാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

'ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ആര്‍മി ക്യാമ്പുകളില്‍ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍കോള്‍ വരും. വാഹനം ക്യാമ്പിലെത്തിക്കണമെന്നാവും അവരുടെ ആവശ്യം. രാത്രി മുഴുവന്‍ കാര്‍ അവരുടെ പക്കലാവും. രാവിലെ ക്യാമ്പില്‍ പോയി കാര്‍ ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചെടുക്കും' ഷോപിയാനിലെ അഗ്ലാര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള പേരുവെളിപ്പെടുത്താന്‍ താല്‍പര്യമില്ലാത്തൊരാളാണ് പ്രദേശത്തെ ആര്‍മി ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അസാധാരണ രീതിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഷോപിയാനില്‍ സ്വന്തമായി കാര്‍ ഉള്ളവരില്‍ പലര്‍ക്കും ആര്‍മി ക്യാമ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളെത്താറുണ്ട്. വാഹനങ്ങള്‍ ക്യാമ്പിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യം. രാത്രി ഉപയോഗത്തിനുശേഷം രാവിലെ കാര്‍ തിരിച്ചെടുക്കാനാവശ്യപ്പെടും. പ്രതിഫലമായി പണം നല്‍കാറില്ലെങ്കിലും ഇടയ്‌ക്കെങ്കിലും വാഹനങ്ങളില്‍ ഇന്ധനം നിറച്ചുകൊടുക്കും. എന്നാല്‍ എന്തിനാണ് കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നോ രാത്രി മാത്രമുള്ള കാറിന്റെ ഉപയോഗമെന്താണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രദേശവാസികള്‍ക്കാര്‍ക്കും അറിവില്ല. ചോദിക്കാന്‍ ആരും ധൈര്യപ്പെടുന്നുമില്ല.

അതേസമയം കാര്‍ ക്യാമ്പിലെത്തിക്കാന്‍ ആരേയും നിര്‍ബന്ധിക്കാറില്ല എന്നായിരുന്നു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ ആര്‍മി വക്താക്കള്‍ നല്‍കിയ പ്രതികരണം. എന്നാല്‍ പ്രദേശവാസികള്‍ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു. റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോള്‍ പോലും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാഹനം തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി കാര്‍ വൈകുന്നേരം ക്യാമ്പിലെത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതായി ഷോപിയാനിലെ ഹീര്‍പോറയിലെ പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ക്യാമ്പിനു സമീപത്തുകൂടെ പോയപ്പോള്‍ വഴിയില്‍ കാര്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി ഇന്ന് എന്റെ ഊഴമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞതായി ഒരു ഡ്രൈവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രദേശത്ത് സ്വന്തമായി വാഹനമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ചൗഗാം സൈനിക ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോസ്ഥരുടെ പക്കലുണ്ടെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ വാദം. പെഹ്നുവിലെ സൈനിക ക്യാമ്പില്‍ നിന്നും സമാനമായ അനുഭവമാണ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നത്.

'ഒരു ദിവസം അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം കാര്‍ ഞാന്‍ ക്യാമ്പില്‍ കൊണ്ടുവെച്ചു. പേടികാരണം കാറില്‍ നിറയെ ഇന്ധനവും നിറച്ചിരുന്നു. കാറിന്റെ രേഖകളെല്ലാം എന്റെ പക്കലായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാര്‍ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ പോയപ്പോള്‍ ഇന്ധനം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു.' കാര്‍ രാത്രി ഉപയോഗിച്ചോ എന്നുപോലും മനസ്സിലായില്ല.-പ്രദേശവാസികളിലൊരാള്‍ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് കൂടുതല്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ ഷോപിയാന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ യാസീന്‍ ചൗധരി പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. ഷോപിയാന്‍ എസ്എസ്പിയും പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറായ ശ്രീനഗറിലെ പ്രതിരോധവക്താവ് കേണല്‍ രാജേഷ് കാലിയയ്ക്ക് വിഷയത്തില്‍ കൃത്യമായ വിശദീകരണം തരാനും സാധിച്ചില്ല. വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവയ്ക്ക് പ്രതിഫലം നല്‍കാറുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.

ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസറുടെ മറുപടി. ഇക്കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് ഡ്രൈവര്‍മാരോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇപ്പോള്‍ വാഹനം ആവശ്യപ്പെടാറില്ലെന്നായിരുന്നു ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കാര്യമെന്തായാലും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അസാധാരണമായ ഇടപെടലുകള്‍ എന്തിനായിരുന്നുവെന്ന് അജ്ഞാതമായി തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും.

