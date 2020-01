മണ്ഡി: കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം ജമ്മു കശ്മീരില്‍ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാനാവാതെ വിവാഹം പോലും മുടങ്ങി സൈനികന്‍. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ മണ്ഡിയിലെ ഖേയിറില്‍ നിന്നുള്ള സുനില്‍ കുമാര്‍ എന്ന സൈനികന്റെ വിവാഹമാണ് മുടങ്ങിയത്.

കശ്മീരിലെ കനത്തമഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം ഗതാഗത സംവിധാനം തകരാറിലായതോടെയാണ് സുനില്‍ കുമാറിന് സ്വന്തം വിവാഹത്തിനായി നാട്ടിലേക്കെത്താന്‍ കഴിയാതിരുന്നത്. ജനുവരി 16നായിരുന്നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് എന്റെ സഹോദരന് വിവാഹദിവസം വീട്ടിലെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ട് ദിവസം മുന്‍പ് ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സുനില്‍ കുമാറിന് എത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മാറി ഇദ്ദേഹത്തിന് എത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദിവസം വിവാഹം നടത്തുമെന്ന് സുനില്‍ കുമാറിന്റെ സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു.

