ഗാങ്‌ടോക്ക്: കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെത്തുടര്‍ന്ന് ഈസ്റ്റ് സിക്കിമിലെ നാഥുലയില്‍ കുടുങ്ങിയ 1500 വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രായംചെന്നവരും അടക്കമുള്ളവരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്നും അവരില്‍ 570 പേരെ കരസേനയുടെ ക്യാമ്പില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സൈന്യം വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ഇവര്‍ക്ക് ഭക്ഷവും മരുന്നും തണുപ്പ് നേരിടുന്നതിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും സൈന്യം നല്‍കി.

ഗാങ്‌ടോക്കില്‍നിന്ന് 300 ഓളം വാഹനങ്ങളിലായി പുറപ്പെട്ട 1500 വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെത്തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു റോഡില്‍ വിവിധയിടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിയത്. ഇവരെയെല്ലാം സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി.

