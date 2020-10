ശ്രീനഗര്‍: ഭീകരവാദിയായ യുവാവ് സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിനു മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് ഇന്ത്യന്‍ കരസേന. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ നീക്കത്തിനിടെയാണ് യുവാവ് കീഴടങ്ങിയത്. എ.കെ 47 റൈഫിള്‍ ഇയാളുടെ പക്കല്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.

ജഹാംഗീര്‍ ഭട്ട് എന്ന ഭീകരവാദിയാണ് കീഴടങ്ങിയത്. അതിനിടെ മകന്റെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചതിന് ഇയാളുടെ പിതാവ് സുരക്ഷാ സൈനികര്‍ക്ക് നന്ദി പറയുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയും കരസേന പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. മകന്‍ ഇനിയും വഴിതെറ്റാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്ന് സൈനികര്‍ പിതാവിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

