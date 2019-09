ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീരില്‍ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ സിയാച്ചിന്‍ മലനിരകൾ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് തുറന്ന്‌ കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ യുദ്ധഭൂമിയാണ് സിയാച്ചിന്‍ ഗ്ലേസിയര്‍. മേഖലയിലെ കഠിനമായ കാലവസ്ഥയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആളുകള്‍ക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്ന് സൈനികവൃത്തങ്ങള്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

സൈനിക ജീവിതവും അതിന്റെ വഴികളും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ അതീവ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും കരസേനാമേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് പരിശീലന സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഇതിനോടകം അനുമതി നല്‍കിയതായും, സിയാച്ചിന്‍ പോലുള്ള ഉയര്‍ന്ന മേഖലകളിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്നതിന് ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്ന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി വരികയാണെന്നും അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു സെമിനാറില്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു.

സിയാച്ചിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം കടന്നുചെല്ലാന്‍ നിലവില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അനുമതിയില്ല. എന്നാലിപ്പോള്‍ ലഡാക്കിലെ ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ക്ക് കാണുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സൈന്യം.

Content Highlights: Army plans to open Siachen Glacier for civilians to visit