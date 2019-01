ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരിലുണ്ടായ കുഴിബോംബാക്രമണത്തില്‍ ആര്‍മി മേജറടക്കം രണ്ടു സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രജൗരി ജില്ലയില്‍ നിയന്ത്രണരേഖക്ക് സമീപമാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്.

നിയന്ത്രണ രേഖക്ക് സമീപം നൗഷേര സെക്ടറില്‍ ലാം ബെല്‍റ്റില്‍ പട്രോളിങ് നടത്തുന്ന സൈനികരെ ലക്ഷ്യമാക്കി സ്ഥാപിച്ച സ്‌ഫോടക വസ്തുവാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ആര്‍മി മേജറേയും സൈനികനേയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കിടെയാണ് ഇരുവരും മരിച്ചത്. സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നില്‍ ബോര്‍ഡര്‍ ആക്ഷന്‍ ടീമുകളോ പാക് സൈന്യമോ ഭീകരരോ ആകാമെന്ന് സൈന്യം ആരോപിച്ചു.

